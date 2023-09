Logic Instrument rachète Elexo et s'envole

(AOF) - Logic Instrument bondit de 23,23% à 0,61 euro après la signature d'une promesse d'acquisition de 100 % des parts d'Elexo, filiale du groupe Atos, afin de créer l'intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile. Le nouvel ensemble pourrait délivrer plus de 33 millions d’euros de chiffre d'affaires agrégé sur l'exercice 2023 et une marge d’Ebitda supérieure à 5%.

Depuis 1971, Elexo est spécialisée dans la distribution de PC portables durcis et semi durcis, de tablettes durcies en particulier à destination de la défense mais est aussi architecte de solutions en tests, mesures, sécurité des réseaux et télécoms.

Les portefeuilles de Logic Instrument et d'Elexo ainsi consolidés regrouperaient différents ministères, des intégrateurs comme Thalès ou RheinMetall mais également les grands groupes industriels européens. Le nouvel ensemble adresserait en priorité la France et l'Allemagne mais disposerait également de toutes les compétences pour une distribution étendue en Angleterre, Benelux et Europe du Sud.

La transaction potentielle devrait être finalisée au quatrième trimestre 2023.

Enfin Logic Instrument entend continuer son développement en croissance organique et externe et vise un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros à horizon 2025.