LOGIC INSTRUMENT : Obtention d'un contrat de 11 M EUR pour la défense allemande

Paris, le 26 mars 2025 – Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), leader français des solutions mobiles ultra-durcies dédiées aux secteurs de la défense et de l'industrie, est fier d'annoncer l'obtention d'un contrat de 11 millions d'euros pour la défense allemande. Ce contrat, qui sera livré en 2025, a été obtenu en partenariat avec un intégrateur allemand.

Ce partenariat stratégique renforce la position de Logic Instrument sur le marché européen de la défense et témoigne de la confiance accordée à son expertise et à ses solutions innovantes. La solution sélectionnée a été conçue pour résister aux environnements les plus exigeants et répond parfaitement aux besoins des forces armées terrestres allemandes.

Pour ce contrat, les tablettes ont été sélectionnées pour leur robustesse et leurs performances exceptionnelles. Elles sont entièrement durcies et offrent une durabilité et une fiabilité inégalées, idéales pour les opérations militaires sur le terrain. Leur conception résistante aux chocs, à l'eau et à la poussière en fait un outil indispensable pour le soldat.

"Ce contrat marque une étape importante et confirme notre engagement à fournir des solutions de haute qualité et fiables aux forces de défense", a déclaré Heiko KREBS General Manager de Logic Instrument Allemagne. "Nous sommes honorés de contribuer à la modernisation et à l'efficacité des équipements militaires allemands."

Contact : Loïc Poirier, poirier@archos.com

