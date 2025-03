LOGIC INSTRUMENT- Nette amélioration de la rentabilité / Opinion: Achat / Objectif: 2,60€ vs 2,49€/ Potentiel: +36,1%

RN 2024 + Contact

Nette amélioration de la rentabilité mais légèrement inférieure à nos attentes

REX de 1,7 M€, +42,8%, soit 6,3% du CA, +1,8 point

Forte dynamique pour 2025

Actualité

Logic Instrument annonce pour 2024 une nette amélioration de ces résultats, quoique légèrement inférieur à nos attentes. La marge brute (i.e intégrant les autres produits d'exploitations) ressort à 7,71 M€ en hausse de 66,1% soit un taux de marge brute de 28,2% (-0,2 point). Le REX s'établit à 1,70 M€ en croissance de 132,1% à 6,2% du CA, +1,7 point et le RN à 1,23 M€, en augmentation de 95,3%.



Cette performance s'explique par l'acquisition fin 2023 de la société Elexo, filiale du groupe Atos, afin de créer un intégrateur national de solutions mobiles durcies en milieu critique et environnement hostile.

L'effet volume permet ainsi de mieux amortir les frais fixes et l'effet de levier sur la rentabilité est significatif avec une marge d'exploitation de 6,2%, un niveau jamais atteint par le groupe sur une année pleine.

En effet, les charges opérationnelles progressent de 65,1% mais à un niveau inférieur à la marge brute (+66,1%). En détails, les frais de personnels progressent de 69,8% (12% du CA, +0,1 point) et les autres charges d'exploitations de 66% (8,9% du CA, -0,4 point).

Concernant les tableaux de flux, le FCF ressort à 2,2 M€ compte tenu d'une CAF de 1 M€ et d'un effet BFR favorable de 1,06 M€. Après remboursements des emprunts (1,2 M€), la variation nette de trésorerie sur l'exercice est de 0,75 M€. Un niveau de génération de cash nettement meilleur que prévu puisque nous avions anticipé une consommation de trésorerie de 0,35 M€ sur l'exercice. Le groupe a effectué un important travail d'optimisation de son BFR qui a représenté 38 jours de CA en 2024 vs 92 en 2023.

Du côté du bilan, il se renforce avec des capitaux propres de 6,4 M€, une trésorerie disponible de 5,37 M€ et nette de dettes de 1,57 M€ (vs 0,58 M€ estimé).