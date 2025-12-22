 Aller au contenu principal
LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument : une innovation mobile inédite pour la performance des chaînes de production automobile
information fournie par Actusnews 22/12/2025 à 08:45

Igny, le 22 décembre 2025 - Logic Instrument, ( ALLOG - FR0000044943) , acteur européen reconnu dans la conception et distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants, annonce le succès d'un projet technologique d'envergure pour un groupe automobile basé à Stuttgart en Allemagne. En intégrant la technologie d'Ultra Wideband (UWB) d'Ubisense au cœur de la tablette durcie U11I de Durabook, Logic Instrument offre une solution de localisation en temps réel (RTLS) capable de transformer la gestion des chaînes de production complexes.

Une personnalisation sur-mesure signée Logic Instrument

Le défi consistait à fournir une visibilité totale sur les actifs et les processus dans des environnements industriels denses et riches en métaux, où les méthodes traditionnelles comme les codes-barres ou le RFID atteignent leurs limites.

Grâce à son expertise technique et sa proximité locale, Logic Instrument a orchestré la personnalisation matérielle du dispositif . Les équipes de Logic Instrument ont réussi l'intégration complexe du module de tag UWB Ubisense Dimension4 directement dans le châssis de la tablette Durabook U11I . Cette prouesse technique permet de transformer la tablette en un outil unique et compact, éliminant le besoin de matériel de suivi externe ou de câbles encombrants pour les opérateurs.

Une robustesse à toute épreuve pour des gains opérationnels immédiats

La solution ainsi créée répond aux exigences les plus strictes du secteur automobile :

  • Fiabilité industrielle : La tablette, certifiée MIL-STD-810H et IP66, résiste aux chutes, à la poussière et aux projections d'eau.
  • Performance continue : Équipée de batteries remplaçables à chaud et d'un processeur Intel® Core™, elle garantit une utilisation ininterrompue sur le terrain.
  • Précision chirurgicale : La synchronisation directe entre le tag UWB et les applications métiers permet de vérifier l'achèvement des tâches et de localiser les outils ou véhicules instantanément, réduisant ainsi les goulots d'étranglement.

Des résultats mesurables pour les constructeurs

Le déploiement de cette solution intégrée par Logic Instrument permet déjà aux motoristes allemands de réduire leurs coûts opérationnels en minimisant les pertes d'actifs et en optimisant la maintenance préventive.

Cette solution innovante a généré un chiffre d'affaires de près de 2 millions d'euros à ce jour, avec 1 million d'euros de commandes d'ores et déjà sécurisés pour l'exercice 2026.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr


Information non réglementée :

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95679-cp-logic-instrument-22-dec-2025.pdf

© Copyright Actusnews Wire
