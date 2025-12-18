LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument sélectionnée pour la fourniture d'unités de calcul robustes dédiées à l'IA embarquée sur le terrain

Paris, le 18 décembre 2025 - Logic Instrument, ( ALLOG - FR0000044943) , acteur européen reconnu dans la conception et distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants, annonce avoir été sélectionné par l'une des entreprises les plus innovantes de la défense européenne, spécialisée dans le développement de logiciels d'intelligence artificielle embarquée visant à décupler les capacités opérationnelles des équipements militaires, pour fournir une unité de calcul robuste destinée à l'analyse d'images drones par intelligence artificielle directement sur le terrain.

Une unité de calcul robuste Logic Instrument pour l'analyse d'images sur le terrain

Logic Instrument fournira une unité de calcul robuste dédiée aux applications d'intelligence artificielle embarquée , spécialement conçue pour traiter localement de grands volumes d'images issues de drones.

Cette solution se distingue par :

Un châssis robuste , pensé pour résister aux contraintes du terrain : chocs, transport fréquent, conditions opérationnelles variées ;

, pensé pour résister aux contraintes du terrain : chocs, transport fréquent, conditions opérationnelles variées ; Un module de calcul IA de dernière génération , basé sur la technologie Jetson de NVIDIA, intégrant processeur, accélération IA et capacités avancées de traitement — un système complet optimisé pour l'analyse en temps réel ;

, basé sur la technologie Jetson de NVIDIA, intégrant processeur, accélération IA et capacités avancées de traitement — un système complet optimisé pour l'analyse en temps réel ; Des supports de stockage interchangeables , permettant la gestion sécurisée, la rotation et le transfert rapide des données collectées ;

, permettant la gestion sécurisée, la rotation et le transfert rapide des données collectées ; Une architecture orientée traitement en local , assurant que les analyses critiques puissent être réalisées immédiatement, sans dépendance externe.

Cette unité est conçue pour apporter des performances d'IA fiables et constantes sur le terrain, dans un format compact, robuste et facilement intégrable dans des solutions opérationnelles existantes.

Ce partenariat illustre la capacité de Logic Instrument à fournir des solutions de calcul robustes dans l'évolution des opérations modernes : capacités locales, résilience, maîtrise des données et rapidité d'analyse.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr