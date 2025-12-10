LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument et sa filiale Elexo équipent le Ministère des Armées avec les seules clés USB qualifiées " Diffusion Restreinte "

Igny, France – 10 décembre 2025 – Logic Instrument, ( ALLOG - FR0000044943) , acteur européen reconnu dans la conception et distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants, annonce que sa filiale Elexo, en qualité de Distributeur Gold Partner de DataLocker, distribue désormais le seul support USB qualifié « Diffusion Restreinte » (DR) auprès des entités du Ministère des Armées.

Cette exclusivité technique positionne le groupe comme un acteur incontournable de la souveraineté numérique française. Logic Instrument confirme par ailleurs que les premières livraisons de ces dispositifs sécurisés viennent d'avoir lieu , marquant le déploiement opérationnel de cette solution.

Une qualification unique pour un besoin critique

Alors que la mobilité des données est essentielle aux opérations, la sécurité ne peut souffrir d'aucune faille. Les solutions DataLocker portées par Elexo sont aujourd'hui les uniques supports amovibles USB à répondre aux exigences strictes de la qualification Diffusion Restreinte validée par les autorités compétentes pour le Ministère des Armées.

Cette qualification atteste que ces clés sont les seules autorisées pour le transport d'informations sensibles dont la compromission pourrait nuire à la défense et à la sécurité nationale.

Premiers déploiements effectifs

La collaboration entre Elexo et les services de l'État est déjà une réalité concrète. Les premières unités ont été livrées et sont en cours de déploiement.

« Être le fournisseur de la seule solution USB qualifiée DR pour le Ministère des Armées est une immense responsabilité et une fierté pour le groupe. Les premières livraisons, qui viennent d'être effectuées, concrétisent notre engagement à fournir des outils immédiatement opérationnels, alliant la robustesse attendue sur le terrain à une sécurité cryptographique de niveau militaire », déclare Loïc Poirier, PDG de Logic Instrument.

DataLocker : La technologie derrière la qualification

L'expertise d'Elexo, validée par son statut Gold Partner, s'appuie sur la technologie de pointe de DataLocker. Ces dispositifs se distinguent par :

Un chiffrement matériel AES 256-bit (Mode XTS) : Une protection intégrale des données, indépendante du système hôte.

Une protection intégrale des données, indépendante du système hôte. Une authentification physique autonome : Clavier ou écran tactile sur le boîtier pour un déverrouillage avant connexion.

Clavier ou écran tactile sur le boîtier pour un déverrouillage avant connexion. Une conformité totale : Conçues pour respecter les directives de l'ANSSI et les impératifs de la Loi de Programmation Militaire (LPM).

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr