LOGIC INSTRUMENT : Logic Instrument annonce la disponibilité de la tablette durcie Fieldbook P122G2

LOGIC INSTRUMENT annonce la disponibilité de la Fieldbook P122G2 , la dernière-née de sa gamme de tablettes durcies Windows. Conçue pour repousser les limites de la résistance et de la performance, la Fieldbook P122G2 remplace avec brio son prédécesseur, le modèle P122, en offrant une gamme de fonctionnalités améliorées et une fiabilité renforcée.

La Fieldbook P122G2 arbore un grand écran de 12,2 pouces, offrant une expérience visuelle immersive pour les utilisateurs professionnels. Dotée d'un processeur Intel Core i7-1255U et de 16Go de RAM, cette tablette garantit des performances exceptionnelles même dans les environnements les plus exigeants. Avec plusieurs options de tailles de SSD disponibles, les utilisateurs peuvent choisir la configuration qui convient le mieux à leurs besoins.

La Fieldbook P122G2 se distingue par sa robustesse exceptionnelle. Bénéficiant des certifications MIL-STD-810G et IP65, cette tablette est conçue pour résister à des chocs et des chutes jusqu'à 1.2m, ainsi qu'à des conditions extrêmes allant de -20°C à +60°C. Son étanchéité en fait un outil fiable même dans les environnements les plus hostiles.

Une batterie remplaçable à chaud permet d'étendre le temps d'utilisation de la Fieldbook P122G2 , assurant une disponibilité continue sur le terrain. Avec un écran de 650Nits équipé d'un digitizer, les utilisateurs bénéficient d'une précision et d'un confort d'utilisation optimal même en plein soleil.

La Fieldbook P122G2 est équipée dès sa configuration de base d'un module GPS Ublox, de WiFi 6, BT5.1, d'un modem 4G et de NFC, assurant une connectivité fiable où que vous soyez. Sa connectique complète comprend 2 ports USB, un mini HDMI, un RJ45, un port audio 3.5mm et une interface POGO, offrant une flexibilité maximale pour une variété d'applications.

En complément des accessoires de portage tels que le harnais, la sangle ou le handstrap, Logic Instrument offre une gamme étendue d'accessoires pour la Fieldbook P122G2 . Cela inclut diverses stations d'accueil pour véhicules et bureaux, un chargeur pouvant accueillir jusqu'à 4 batteries simultanément, des adaptateurs pour différentes tensions d'entrée dans les véhicules, ainsi que de nombreux autres accessoires personnalisés, répondant ainsi à tous les besoins des utilisateurs.

Avec ses performances inégalées, sa durabilité renforcée et sa gamme complète d'accessoires, la Fieldbook P122G2 de Logic Instrument est l'outil ultime pour les professionnels travaillant dans des environnements exigeants, offrant une fiabilité et une efficacité incomparables sur le terrain. Disponible immédiatement, elle est prête à répondre aux défis les plus rigoureux dès aujourd'hui.

Contacts LOGIC INSTRUMENT

Ventes : bienvenue@logic-instrument.com

Investisseurs : Loïc Poirier (CEO), poirier@archos.com

À propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, Smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android™ et Microsoft Windows™. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents via ses différentes filiales. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Euronext Growth Paris (ALLOG) .

Site web : www.logic?instrument.com .