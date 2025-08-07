LOGIC INSTRUMENT : Forte croissance de 32 % du chiffre d'affaires de Logic Instrument et REX en hausse de 50 %

Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), leader français des solutions mobiles ultra-durcies dédiées aux secteurs de la défense et de l'industrie annonce un chiffre d'affaires pour le premier semestre 2025 de 19,3M€ soit une croissance de 32% par rapport au 1 er semestre 2024.

Résultats Financiers consolidés du premier semestre 2025 :

Compte de résultat consolidé (en M€) non audité 30/06/2025 30/06/2024 Variation M€ Variation en % Chiffre d'affaires 19,3 14,6 4,7 32% Marge Brute (1) 4,9 3,6 1,3 36% Marge Brute en % du CA 25% 25% Charges d'exploitation (2) 3,4 2,6 0,8 31% Résultat d'exploitation 1,5 1,0 0,5 50% REX en % du CA 8% 7% Résultat Net 1,1 0,8 0,3 41% Résultat Net en % du CA 6% 5%

(1) Chiffre d'affaires – Achats consommés + Production stockée

La croissance soutenue du chiffre d'affaires s'explique pour moitié par l'entrée dans le périmètre du groupe LOGIC INSTRUMENT d'Artic Distribution pour 0,5M€ (acquise début janvier 2025) et de Glacier Computer LLC pour 1,8M€ (acquise fin mars 2025), le solde résultant de la croissance organique.

La marge brute s'établit à 25% et progresse en valeur de 36%.

Les charges d'exploitation (nettes des autres produits d'exploitation) restent en ligne avec la progression de l'activité.

Le résultat d'exploitation ressort à 1,5M€, en très forte progression, +50% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Bilan Consolidé (en M€) non audité 30/06/2025 31/12/2024 Actif Immobilisé 2,5 2,2 Stock 2,8 2,5 Clients et autres créances 15,4 5,0 Disponibilités 5,0 5,4 Total Actif 25,7 15,0 Capitaux propres et intérêts minoritaires 8,0 6,4 Autres dettes et provisions 4,6 2,5 Fournisseurs 8,8 2,2 Emprunts et dettes 4,3 3,8 Total Passif 25,7 15,0

En comparaison au 31/12/2024, les évolutions significatives à noter sont :

Un stock sous contrôle malgré une activité en forte croissance Un poste clients et un poste fournisseurs en forte augmentation du fait de fortes ventes en Juin 2025 Une position de trésorerie stable à 5M€ tandis que le groupe a remboursé 50% du prêt de l'acquisition d'Elexo Des capitaux propres et intérêts minoritaires en nette amélioration à 8M€ (+1,6M€ sur 6 mois)

Perspectives et feuille de route

Dans le prolongement de sa stratégie de participer au renforcement de la souveraineté technologique, le groupe a signé en juillet 2025 un partenariat stratégique avec Eurotempest, acteur européen de référence dans les équipements certifiés TEMPEST. Cette technologie vise à protéger les équipements électroniques contre les fuites d'informations électromagnétiques, et est essentielle dans les environnements sensibles tels que la défense, le renseignement ou les infrastructures critiques.

Pour mettre en œuvre ce partenariat stratégique Elexo, filiale de Logic Instrument, ouvrira une usine de 2200 m² en Essonne au début du 2 ème trimestre 2026.

Ce projet bénéficie du soutien de l'État et un prêt stratégique de 1M€ au travers de la DGA / BPI-Definvest a été accordé (dont 50% par le CIC) afin d'installer les équipements accrédités en test de radio fréquence. Il ambitionne de répondre à un marché national estimé à plus de 50 M€ par an.

Le groupe Logic Instrument confirme son ambition d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 50M€ en 2025 et de délivrer une rentabilité en nette amélioration.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution et de Glacier Computer aux Etats Unis, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web : www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - www.glaciercomputer.com