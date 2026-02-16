LOGIC INSTRUMENT : ELEXO, filiale de Logic Instrument, rejoint le Collège Défense Numérique

Igny, le 16 février 2026 – Logic Instrument ( ALLOG – FR0000044943 ), acteur européen reconnu dans la conception et la distribution de systèmes informatiques robustes destinés aux environnements exigeants, annonce aujourd'hui l'adhésion de sa filiale ELEXO au Collège Défense Numérique .

Cette intégration marque une étape décisive dans la stratégie de croissance du Groupe au sein de l'écosystème de la Défense et de la Sécurité Nationale.

Le Collège Défense Numérique : Un catalyseur d'excellence

Le Collège Défense Numérique est une instance de référence regroupant les acteurs industriels et étatiques engagés dans la transformation digitale des forces armées. Véritable trait d'union entre l'innovation civile et les besoins opérationnels militaires, le Collège a pour mission de :

Fédérer les expertises critiques en matière de cybersécurité et d'infrastructure.

Accélérer l'intégration de technologies de pointe au sein des programmes de défense.

Garantir une interopérabilité optimale des systèmes numériques en milieu de combat.

ELEXO : L'expertise TEMPEST au service de la souveraineté

En rejoignant ce collège, ELEXO apportera son savoir-faire historique dans la fourniture de solutions durcies et, plus spécifiquement, son expertise TEMPEST (protection contre les compromissions par rayonnements électromagnétiques).

Dans un contexte géopolitique où la guerre de l'information et le cyber-espionnage sont permanents, la maîtrise des normes TEMPEST est un pilier fondamental de la souveraineté numérique . ELEXO permettra ainsi aux états-majors et aux services sensibles de manipuler des données classifiées en toute sécurité, à l'abri des interceptions techniques.

Perspectives et synergies stratégiques

Pour ELEXO, cette adhésion ouvre des perspectives majeures :

Participation aux grands programmes nationaux : Un accès privilégié aux réflexions sur les futurs systèmes de commandement. Partenariats industriels : Collaboration accrue avec les grands maîtres d'œuvre industriels (BITD) pour intégrer nativement la sécurité physique et électromagnétique.

« L'adhésion d'ELEXO au Collège Défense Numérique confirme notre rôle d'acteur de confiance. En associant nos solutions durcies aux exigences les plus strictes de la défense, nous contribuons directement à l'autonomie stratégique de la France.» , déclare Loïc POIRIER PDG de Logic Instrument.

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr