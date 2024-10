LOGIC INSTRUMENT : Croissance du chiffre d'affaires à fin septembre 2024 : + 135%

Igny le 22 octobre 2024

Le groupe Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), réalise un chiffre d'affaires de 21,2M€ sur les 3 premiers trimestres 2024 contre 9M€ au 30 septembre 2023. Cette forte croissance provient de l'intégration réussie de la société Elexo au sein du groupe Logic Instrument.

En M€ au 30/09/2024 au 30/09/2023 VAR en M€ VAR en % Chiffre d'affaires consolidé non audité 21,2 9,0 12,2 135%

Points saillants et Perspectives 2024 :

La société entend continuer à enrichir son portefeuille de produits autour des solutions mobiles destinées au segment Défense et Conditions Extrêmes mais aussi élargir sa base de clients grands comptes en recrutant des experts métiers.

La société est à l'écoute des opportunités de croissance externe dans les métiers connexes.

Contact : Loïc Poirier, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux

Site web : www.logic?instrument.com - www.elexo.fr