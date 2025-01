LOGIC INSTRUMENT : Croissance de 68 % du chiffre d'affaires de Logic Instrument en 2024

Logic Instrument (code ISIN : FR0000044943 ALLOG), leader français des solutions mobiles ultra-durcies dédiées aux secteurs de la défense et de l'industrie annonce un chiffre d'affaires pour l'exercice 2024 de 27,4 M€ soit une croissance de 68% par rapport à l'exercice 2023. Cette forte croissance provient essentiellement de l'intégration d'Elexo dans les comptes de la société.

Chiffre d'affaires consolidé de Logic Instrument :

En M € 2024 2023 Variation Var en % Logic Instrument 27,4 16,3 +11,0 +68%

Cette forte croissance doit permettre au groupe de dégager un résultat d'exploitation 2024 inégalé.

Quelques retards logistiques en fin d'année ont par ailleurs freiné une plus forte croissance et il est à noter que le carnet de commandes ferme au 31/12/2024 s'établit à 5 M€ soit un montant sans pareil pour le groupe.

Perspectives et feuille de route

Le groupe Logic Instrument confirme son ambition d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 50 M€ en 2025 et une marge nette en amélioration, confortés par :

Un contrat majeur de plusieurs millions d'euros dans le secteur de la Défense attendu en Allemagne L'acquisition d'ARTIC DISTRIBUTION, expert dans le secteur stratégique du maintien en condition opérationnelle des infrastructures souveraines, réalisée en début d'année 2025 avec une contribution attendue de l'ordre de 2M€ et un résultat d'exploitation supérieur à 10% pour un coût d'acquisition de 100k€ Une possible nouvelle acquisition en 2025

Les résultats 2024 du groupe Logic Instrument seront publiés le 27 Mars 2025.

Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense et d'Artic Distribution, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web : www.logic?instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com