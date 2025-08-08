Logic Instrument confirme viser près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025

(AOF) - Au premier semestre 2025, le chiffre d’affaires de Logic Instrument est en croissance de 32 % à 19,3 millions d'euros sur un an. La croissance soutenue du chiffre d'affaires s'explique pour moitié par l'entrée dans le périmètre du groupe d'Artic Distribution pour 500 000 euros (acquise début janvier 2025) et de Glacier Computer LLC pour 1,8 million d'euro (acquise fin mars 2025), le solde résultant de la croissance organique. La marge brute s'établit à 25%, comme l'an dernier à la même période (en pourcentage du chiffre d'affaires). Elle progresse en valeur de 36%.

Le résultat d'exploitation ressort à 1,5 million d'euro, en très forte progression, +50% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net du groupe français spécialiste des solutions mobiles ultra-durcies dédiées aux secteurs de la défense et de l'industrie a augmenté de 41%, à 1,1 million d'euro.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 50%, à 1,5 million d'euro.

Le groupe Logic Instrument vise toujours un chiffre d'affaires proche de 50 millions d'euros en 2025, ainsi qu'une rentabilité en nette amélioration.

AOF - EN SAVOIR PLUS