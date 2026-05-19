LOGIC INSTRUMENT : Agenda financier - Dates de publication du chiffre d'affaires et des résultats financiers du premier semestre 2026

Igny – 19 mai 2026 – Logic Instrument informe que le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 du groupe Logic Instrument sera publié le mercredi 8 juillet 2026 après bourse. Les résultats financiers du groupe Logic Instrument du premier semestre 2026 seront publiés le vendredi 7 aout 2026 après bourse.
Contact : Loïc Poirier, PDG Logic Instrument, poirier@archos.com
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A propos de LOGIC INSTRUMENT
Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG). Récemment avec l'acquisition d'Elexo, spécialisé en défense, d'Artic Distribution, de Glacier Computer et de Distrame, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produit et le déploiement de ses marchés verticaux, notamment dans la défense. Sites web: www.logic-instrument.com - www.elexo.fr – www.arcticsytems.com - https://www.distrame.fr
- SECURITY MASTER Key : mWlylZZplmiYx52ckp2al2JnmmuWyJObamObxZdoY8qdmJtmxppkb53JZnJpmGhq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information non réglementée :
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/98334-cp-logic-instrument-_-agenda-financier_mai-2026.pdf
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