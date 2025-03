LOGIC INSTRUMENT : 2024 : croissance du chiffre d'affaires de 68% et résultat d'exploitation de 1,7M EUR

Compte de résultat consolidé en M€ 2024 2023 VAR° en M€ VAR ° en % Chiffre d'affaires 27,4 16,3 11,1 68% Marge Brute (1) 7,6 4,3 3,3 76% % Marge brute sur CA 27,7% 26,4% Autres charges d'exploitation 5,9 3,6 2,3 64% Résultat d'exploitation 1,7 0,7 1,0 - 6,2% 4,5% Résultat financier et exceptionnel -0,1 0,0 0,0 IS -0,4 -0,1 -0,3 Résultat Net de l'ensemble consolidé 1,2 0,6 0,6 -

Le chiffre d'affaires atteint 27,4M€ contre 16,3M€ soit une croissance de 68% en 2024. Cette croissance provient essentiellement de l'intégration d'Elexo dans les comptes de la société.

La marge brute [1] , à 7,6M€ en 2024 est en augmentation de 76%.

Les charges opérationnelles s'établissent à 5,9M€ en 2024 contre 3,6M€ en 2023, soit une hausse contrôlée de 62% à mettre en regard de la hausse de la marge brute.

Le résultat d'exploitation progresse de manière significative à 1,7M€ en 2024 soit 1M€ d'amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Le résultat net consolidé ressort à 1,2 M€, en croissance de 0,6M€.

Eléments Bilanciels

BILAN ACTIF en M€ 31/12/2024 31/12/2023 BILAN PASSIF en M€ 31/12/2024 31/12/2023 Ecart d'acquisition 2,0 1,7 CAPITAUX PROPRES 5,2 4,5 Autres actifs immobilisés 0,2 0,2 Résultat 1,2 0,6 Stock 2,5 2,9 Provisions R & C 0,3 0,6 Avances et acomptes 0,1 0,1 Emprunts 3,8 5,0 Créances clients 4,4 5,6 Avances & acomptes 1,0 0,4 Autres créances et impôts différés 0,4 0,7 Dettes fournisseurs 2,5 2,1 Disponibilités 5,4 4,6 Autres dettes 1,0 2,6 Total 15,0 15,8 Total 15,0 15,8

Perspectives

Le groupe LOGIC INSTRUMENT confirme son ambition d'essayer d'atteindre un chiffre d'affaires proche de 50 M€ en 2025 et une marge nette en forte amélioration, confortée par :

Le renouvellement du contrat Mastoc auprès de la Dirisi pour les deux années à venir avec un budget en très forte augmentation au regard de la conjoncture internationale

L'obtention d'un contrat majeur de 11 millions d'euros pour la défense allemande par la filiale LOGIC INSTRUMENT Allemagne. Ce contrat, qui sera livré en 2025 a été obtenu en partenariat avec un intégrateur allemand

L'acquisition d'ARTIC DISTRIBUTION, expert dans le secteur stratégique du maintien en condition opérationnelle des infrastructures souveraines, réalisée en début d'année 2025 avec une contribution attendue de l'ordre de 2M€ et un résultat d'exploitation supérieur à 10% pour un coût d'acquisition de 100k€

L'acquisition de GLACIER COMPUTER LLC aux USA le 22 mars 2025 pour un coût d'acquisition de 500 KUSD en titres LOGIC INSTRUMENT. Depuis 20 ans, GLACIER COMPUTER LLC est un intégrateur reconnu aux Etats Unis qui déploie des solutions mobiles pour un usage en extérieur et en conditions difficiles auprès de grandes sociétés américaines, en direct ou via un réseau de distributeurs qui couvre le territoire américain. L'entreprise réalise environ 8 millions de dollars de chiffre d'affaires par an et affiche une belle rentabilité dans son secteur

Relations investisseurs : Loïc Poirier, Président Directeur Général, poirier@archos.com

A propos de LOGIC INSTRUMENT

Créée en 1987, LOGIC INSTRUMENT développe et commercialise des tablettes, smartphones et ordinateurs portables destinés aux environnements hostiles et au monde de l'entreprise et de la défense, sous les systèmes d'exploitation Google Android et Microsoft Windows. LOGIC INSTRUMENT opère sur tous les continents. LOGIC INSTRUMENT est coté sur Alternext Paris (ALLOG) . Avec l'acquisition d'Elexo, d'Artic Distribution et de Glacier Computer, LOGIC INSTRUMENT a complété son offre produits et accélère son déploiement en tant qu'intégrateur et distributeur sur les marchés verticaux, notamment dans la défense. Site web: www.logic-instrument.com

[1] Incluant les autres produits d'exploitation