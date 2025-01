Il est occupé par une entreprise leader dans la fabrication de semelles pour chaussures de luxe, qui y a établi son siège social et son principal centre de production. Le bien est loué dans le cadre d'un bail ferme de 15 ans.

Ce site, qui a récemment fait l'objet de rénovations majeures entre 2021 et 2024, intègre des installations telles que des panneaux photovoltaïques sur le toit, contribuant à sa performance énergétique.

(AOF) - La SCPI paneuropéenne LOG In, gérée par la société de gestion Theoreim en partenariat avec Principal Asset Management SM, poursuit son expansion européenne avec l'acquisition d'un actif industriel en Italie, dans le cadre d'une opération de cession-bail (Sale & Lease Back). L'actif, situé à San Donato, en Toscane, à proximité de l'axe logistique Florence-Pise-Livourne, comprend deux bâtiments totalisant 9 200 m².

Log In, la SCPI pan-européenne de Theoreim, acquiert un actif industriel en Italie

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.