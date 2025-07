Lockheed Martin: vers un Centre d'excellence pour hélicoptères à Rio information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 12:46









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin, via sa filiale Sikorsky, annonce une coopération stratégique avec Heli-One (division de CHC Helicopter Group) et Milestone Aviation pour créer un Centre d'excellence dédié aux hélicoptères S-92 à Rio de Janeiro.



Ce centre, piloté par Heli-One, visera à améliorer la disponibilité opérationnelle des S-92 en Amérique du Sud, avec un accent particulier sur les missions de secours et de récupération.



Il proposera des services complets de maintenance intégrée, un accès à des pièces critiques, ainsi qu'une logistique et une gestion des stocks optimisées. Selon Leon Silva, vice-président de Sikorsky, cette initiative permettra d'' assurer la réussite continue du S-92 '.



Le projet reste soumis aux approbations internes des trois partenaires.





