Lockheed Martin valide un test clé du missile Patriot
information fournie par Cercle Finance 19/08/2025 à 15:31
Le test a validé l'engagement à 360 degrés, étape importante pour l'architecture modernisée de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine.
Brian Kubik, vice-président des programmes PAC-3, a déclaré que cette réussite témoigne de la performance avancée et fiable du PAC-3 dans des environnements opérationnels de plus en plus complexes.
La demande pour le PAC-3 progresse d'ailleurs après ses résultats sur le terrain : Lockheed Martin prévoit de livrer un nombre record de plus de 600 missiles PAC-3 MSE en 2025 et coopère avec l'armée américaine pour accélérer les livraisons à l'international.
Valeurs associées
|443,330 USD
|NYSE
|+0,60%
