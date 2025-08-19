Lockheed Martin valide un test clé du missile Patriot information fournie par Cercle Finance • 19/08/2025 à 15:31









(Zonebourse.com) - Lockheed Martin annonce qu'un missile Patriot Advanced Capability - 3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE) a intercepté une cible aérienne lors d'un essai, en utilisant le radar Lower Tier Air and Missile Defense Sensor (LTAMDS).



Le test a validé l'engagement à 360 degrés, étape importante pour l'architecture modernisée de défense aérienne et antimissile de l'armée américaine.



Brian Kubik, vice-président des programmes PAC-3, a déclaré que cette réussite témoigne de la performance avancée et fiable du PAC-3 dans des environnements opérationnels de plus en plus complexes.



La demande pour le PAC-3 progresse d'ailleurs après ses résultats sur le terrain : Lockheed Martin prévoit de livrer un nombre record de plus de 600 missiles PAC-3 MSE en 2025 et coopère avec l'armée américaine pour accélérer les livraisons à l'international.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 443,330 USD NYSE +0,60%