(AOF) - Lockheed Martin va supprimer 1% de ses emplois au cours de cette année dans le but de réduire les coûts et de rationaliser les opérations, a déclaré vendredi un porte-parole de l'entreprise américaine de défense et de sécurité à Reuters. Ces réductions auront un impact sur les postes de l'ensemble de ses opérations commerciales et d'entreprise, a déclaré le porte-parole. Le groupe emploie 122000 personnes dans le monde.

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.