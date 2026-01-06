Lockheed Martin va plus que tripler sa capacité de production de missiles Patriot

Lockheed Martin LMT.N a déclaré mardi qu'il a conclu un accord de sept ans avec le ministère américain de la guerre pour augmenter la capacité de production annuelle de ses intercepteurs de missiles PAC-3 à 2 000 unités par an, contre environ 600 auparavant.

La demande de PAC-3, ou intercepteurs de missiles Patriot Advanced Capability, a augmenté à mesure que les États-Unis et les pays alliés renforcent leurs capacités de défense aérienne en réponse à l'aggravation des tensions géopolitiques.

Outre les États-Unis, Lockheed Martin fournit des PAC-3 à seize autres pays, dont la Suède, le Qatar, le Japon et la Pologne.

Le système Patriot fait également partie des armes fournies par l'Occident à l'Ukraine dans sa lutte contre l'invasion russe .

En 2025, Lockheed Martin a livré 620 unités de missiles Patriot. Au cours des deux dernières années, la société a augmenté sa production de 60 %.

Lockheed Martin travaillera avec le gouvernement américain en vue de l'attribution d'un premier contrat, qui devrait intervenir lors des crédits budgétaires finaux du Congrès pour l'exercice fiscal 2026.

En septembre 2025, la société basée à Bethseda, dans le Maryland, a obtenu un contrat de 9,8 milliards de dollars pour 1970 missiles Patriot, la plus grosse commande jamais passée pour cette arme.