Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: va livrer 2 Super Hercules à l'Egypte information fournie par Cercle Finance • 05/09/2024 à 17:33









(CercleFinance.com) - Les Forces Armées égyptiennes ont annoncé que Lockheed Martin livrera deux C-130J-30 Super Hercules à l'Armée de l'Air Égyptienne par le biais d'une Vente Militaire Étrangère avec l'Armée de l'Air des États-Unis.



L'Égypte devient la 23e nation à rejoindre la flotte des Super Hercules.



Ces avions offrent des capacités accrues, une grande polyvalence et une puissance augmentée, soutenant des missions variées dans la région MENA.



Lockheed Martin souligne le partenariat de longue date avec l'Égypte et les avantages du C-130J, comme sa fiabilité, son interopérabilité et son efficacité en termes de coûts et de consommation de carburant.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 567,36 USD NYSE -1,28%