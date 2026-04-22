Lockheed Martin va intégrer le missile Patriot au système Aegis de l'US Navy
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:11
Lockheed Martin annonce l'attribution par le gouvernement américain d'un contrat de plusieurs millions de dollars pour le développement, l'intégration et les essais du missile PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement) au système de combat Aegis utilisé par l'US Navy.
Cette évolution permettra à la marine états-unienne de rejoindre les utilisateurs de ce missile déjà déployé par l'armée et 16 pays partenaires.
Ce contrat s'inscrit dans un effort plus large d'accélération de la production, avec un objectif de livrer un nombre record d'intercepteurs PAC-3 MSE en 2026. Il prolonge un accord-cadre visant à renforcer rapidement les capacités industrielles et opérationnelles autour de ce système.
L'intégration du PAC-3 MSE au système Aegis doit améliorer les capacités de défense aérienne et antimissile intégrée en permettant une interception multicouche des menaces, y compris balistiques, de croisière et hypersoniques.
Chez Lockheed Martin, on estime que cette avancée constitue "une étape décisive pour protéger la flotte et les intérêts stratégiques américains face aux menaces les plus avancées".
Lockheed Martin a cédé 1,6% hier à Wall Street mais le titre est attendu en hausse de 0,5% à l'ouverture.
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