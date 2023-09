Lockheed Martin: va former des pilotes sur F-16 en Roumanie information fournie par Cercle Finance • 01/09/2023 à 13:00

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin et les gouvernements de Roumanie et des Pays-Bas ont annoncé vouloir établir le centre européen de formation sur F-16 en Roumanie.



L'idée est d'améliorer la préparation aux missions grâce à une solution complète de formation sur F-16 pour les pilotes roumains, explique en substance OJ Sanchez, vice-président et directeur général d'Integrated Fighter Group.



Le centre se concentrera sur l'efficacité et la sécurité des Roumains pilotant et exploitant les F-16 et pourrait éventuellement s'étendre pour inclure une formation pour d'autres pays.



'Une fois les détails finalisés, nous sommes convaincus que le centre de formation bénéficiera à terme à la Roumanie et à d'autres opérateurs régionaux de F-16, y compris potentiellement l'Ukraine', a ajouté Sanchez.