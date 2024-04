Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin:une nouvelle capacité de défense antimissile information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - L'Agence Américaine de Défense Antimissile choisit Lockheed Martin pour fournir la nouvelle capacité de défense antimissile du pays, l'intercepteur de nouvelle génération (NGI).



L'intercepteur de défense antimissile est conçu pour protéger la patrie contre les menaces de missiles balistiques à longue portée.



' Le programme NGI de Lockheed Martin intègre les outils, les processus et les technologies numériques comme un catalyseur pour répondre aux besoins de production de nos clients aujourd'hui et à l'avenir '.



' Nous sommes déterminés à fournir des intercepteurs fiables qui s'intégreront de manière transparente au système GMD et pourront évoluer rapidement avec la menace ', a déclaré Sarah Hiza, vice-présidente et directrice générale de la défense stratégique et antimissile chez Lockheed Martin.



' Nous sommes prêts à soutenir notre client pour les décennies à venir avec une solution capable de protéger le pays contre les menaces actuelles et futures. '





