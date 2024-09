Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: un nouveau directeur général pour l'Europe information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 15:35









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce la nomination de Dennis Goege au poste de vice-président et directeur général pour l'Europe, succédant ainsi à Jonathan Hoyle CBE qui a annoncé sa décision de prendre sa retraite au début de l'année.



Sous la responsabilité de Ray Piselli, vice-président des affaires internationales, cette nomination est effective à partir du 1er octobre.



Depuis qu'il a rejoint l'entreprise après avoir quitté le Centre aérospatial allemand (DLR) en 2020, Dennis Goege a assuré la supervision stratégique et la direction de la croissance rapide des activités de Lockheed Martin pour les produits des secteurs aérien, terrestre, naval et spatial dans toute l'Europe centrale et orientale, et a dirigé le développement et le maintien de partenariats avec l'industrie et les universités.



' Son approche visionnaire, son esprit stratégique et sa passion pour l'excellence garantiront la poursuite de notre croissance en Europe, où Lockheed Martin est un partenaire stratégique pour la défense et la sécurité de l'OTAN et de ses alliés depuis plus de 75 ans ', a déclaré Ray Piselli, vice-président de International Business.





