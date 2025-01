Lockheed Martin: teste la nouvelle motorisation du BlackHawk information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 17:02









(CercleFinance.com) - Sikorsky, filiale de Lockheed Martin, a réalisé les premiers essais au sol d'un hélicoptère UH-60M Black Hawk équipé de deux moteurs T901 Improved Turbine Engines (ITE) de GE Aerospace.



Ces tests, menés avec l'armée américaine, ont permis de valider les fonctionnalités du système et la progression du moteur jusqu'aux modes de vol.



La première envolée de cet appareil est prévue cette année.



Le moteur T901 augmentera la puissance du Black Hawk de 50 % tout en améliorant son efficacité énergétique, contribuant ainsi à la modernisation de la flotte.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 453,68 USD NYSE -0,81%