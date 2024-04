Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: teste avec succès le radar SPY-7 information fournie par Cercle Finance • 05/04/2024 à 14:42









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a testé avec succès radar SPY-7 sur un navire équipé du système Aegis (ASEV), marquant 'une étape critique dans le programme qui servira de pierre angulaire à la défense nationale du Japon'.



Le matériel et les logiciels tactiques du radar SPY-7 ont pu suivre des objets dans l'espace, ce qui a permis de vérifier la maturité du système radar et marqué le début de tests de performances complets.



'Nous utilisons notre processus d'intégration et de test éprouvé pour tester pleinement les capacités d'Aegis et de SPY-7 avant leur livraison au Japon', a déclaré Amr Hussein, vice-président des solutions de combat multi-domaines chez Lockheed Martin.



Selon Lockheed, cette solution offre ' une couverture 24h/24 et 7j/7 ' et constitue ' un moyen de dissuasion supérieur disponible pour les applications terrestres et maritimes dans le monde entier. '







