Lockheed Martin: système de sécurité déployé frontière sud information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 15:06









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que son radar multi-missions AN/TPQ-53 a été intégré avec succès aux systèmes de commandement et de contrôle de la Joint Task Force - Southern Border (JTF-SB) pour soutenir la mission du USNORTHCOM à la frontière sud des États-Unis.



La mission de l'USNORTHCOM à la frontière sud exige de pouvoir détecter et suivre 'diverses menaces, aériennes comme terrestres'.



Avec son architecture ouverte, le système offre une analyse à 360 degrés agile et précise, déployable en moins de cinq minutes, et livre une vision opérationnelle unifiée.



' Cette flexibilité permet au système d'intégrer rapidement de nouvelles fonctionnalités et des logiciels de pointe, garantissant ainsi aux militaires les outils nécessaires pour répondre aux menaces émergentes avant même de pouvoir s'adapter ', souligne Rick Cordaro, vice-président et directeur général de Radar Sensors and Systems chez Lockheed Martin.







