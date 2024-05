Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: succès d'un test d'intercepteur de missile information fournie par Cercle Finance • 20/05/2024 à 15:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir lancé - en partenariat avec divers services et composants du ministère de la Défense - un intercepteur PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) depuis une plate-forme de lancement MK-70 pour intercepter un missile de croisière en vol.



Il s'agit de la première fois que le PAC-3 MSE est lancé dans cette configuration, utilisant le système d'arme virtualisé Aegis pour cibler une menace réelle.



Tom Copeman, vice-président de la stratégie et des programmes navals chez Lockheed Martin, a déclaré que le succès de ce test démontrait l'engagement de l'entreprise à développer des technologies intégrées pour anticiper les menaces évolutives.



Ces systèmes pourraient fournir aux États-Unis une capacité de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD) éprouvée, améliorant leur capacité à se défendre contre des menaces avancées et maniables.







