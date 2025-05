Lockheed Martin: signe un protocole d'accord avec Fujitsu information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce la signature d'un protocole d'accord avec Fujitsu visant à faire de l'entreprise japonaise un fournisseur du module d'alimentation remplaçable en ligne (PS LRU) du radar SPY-7.



'En fabriquant localement les composants critiques du SPY-7, le Japon peut avoir la certitude que le système sera soutenu pendant des décennies', a déclaré Paul Lemmo, vice-président et directeur général de Lockheed Martin.



Ce partenariat prolonge un accord signé en 2024 et reflète l'engagement de Lockheed Martin à renforcer l'industrie de défense japonaise et à soutenir ses capacités radar navales avec la technologie SPY-7.





