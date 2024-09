Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: signe un contrat de 297 M$ avec la NASA information fournie par Cercle Finance • 19/09/2024 à 12:08









(CercleFinance.com) - La NASA a signé avec Lockheed Martin un contrat portant sur la conception et la construction des instruments GeoXO Lightning Mapper (LMX) de nouvelle génération pour la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Ces nouveaux instruments vont aider les prévisionnistes à surveiller les phénomènes météorologiques violents.



Le contrat de base est évalué à environ 297 millions de dollars pour deux instruments, avec des options pour deux instruments supplémentaires.



'L'instrument LMX détecte et mesure les éclairs à bord des satellites météorologiques de nouvelle génération GeoXO de la NOAA. Ces données sur les éclairs fourniront des observations persistantes du temps violent dans l'hémisphère occidental, améliorant l'analyse et la prévision des tempêtes et facilitant la détection des orages générateurs de tornades' indique le groupe.



' Cette technologie avancée donnera aux météorologues un outil leur permettant d'alerter plus rapidement la population en cas d'orages violents et de situations météorologiques dangereuses telles que des ouragans qui s'intensifient rapidement ' a déclaré Matthew Mahlman, directeur de la météorologie, des sciences de la terre et de l'intelligence climatique chez Lockheed Martin.





