Lockheed Martin signe un contrat de 10,9 MdUSD pour 99 hélicoptères
information fournie par Zonebourse 29/09/2025 à 11:21
Le contrat regroupe cinq lots (9 à 13) en une commande pluriannuelle, garantissant visibilité sur les coûts et continuité d'approvisionnement auprès de 267 fournisseurs américains et 17 partenaires internationaux.
Sikorsky a déjà livré 20 appareils et en produit actuellement 63 supplémentaires. Le programme du Corps des Marines prévoit au total 200 CH-53K, certifiés en production de série depuis fin 2022.
Rich Benton, vice-président de Sikorsky, souligne que cet accord 'permet d'optimiser la production, de stabiliser la supply chain et de garantir un avantage stratégique aux Marines'.
Valeurs associées
|487,340 USD
|NYSE
|+0,60%
A lire aussi
-
Frapper la Russie en profondeur avec des armes Made in USA ? "Il n'existe pas de sanctuaires", lance l'émissaire américain pour l'Ukraine
Ces déclarations s'inscrivent dans un changement de ton significatif de l'administration Trump vis-à-vis du conflit depuis quelques jours. Après la volte-face verbale de Donald Trump sur le déroulement de la guerre en Ukraine et les déboires du "tigre de papier" ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. En outre, l'indicateur de force, le RSI, ne vient pas contredire cette hypothèse. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer