Ukraine: Le Parlement adopte le budget 2026, 27,2% du PIB alloués à la défense

Le président ukrainien Zelenskiy assiste à une session du parlement à Kiev

par Olena Harmash

Le Parlement ukrainien a approuvé mercredi le budget 2026 qui prévoit de consacrer près d'un tiers du produit intérieur brut (PIB) à l'effort de guerre contre la Russie.

L'Ukraine aurait besoin de plus de 45 milliards de dollars (38,60 milliards d'euros) de financement extérieur, a souligné le ministre des Finances, Serhiy Martchenko.

"Il s'agit d'un signal important de la résilience de l'Ukraine et de la garantie d'une provision financière stable pour les besoins de l'année prochaine", a déclaré le président Volodimir Zelensky, alors que le pouvoir exécutif est ébranlé par un vaste scandale de corruption.

"Les priorités sont claires : assurer notre défense, nos programmes sociaux et notre capacité à reconstruire nos vies après les attaques de la Russie", a-t-il ajouté.

Le budget a été approuvé par 257 députés malgré les critiques de l'opposition qui réclamait une hausse des salaires des soldats et une augmentation des dépenses sociales. Lors du vote, des élus ont crié "Honte".

Le ministre des Finances a déclaré que 27,2% du PIB seraient alloués à l'armée, à la production et à l'achat d'armes.

Les efforts diplomatiques visant à mettre fin à la guerre ne donnant pour l'instant aucun résultat tangible, l'Ukraine se concentre sur l'augmentation de sa production nationale d'armes afin de maintenir ses lignes de défense.

ASSURER UN FINANCEMENT ÉTRANGER

Le déficit budgétaire pour l'année prochaine est fixé à 18,5% du PIB, a déclaré Serhiy Martchenko, ajoutant que le principal défi pour Kyiv serait d'assurer un financement extérieur pour couvrir le déficit.

L'Ukraine espère obtenir de ses alliés européens un prêt de réparation, financé par les actifs russes gelés.

L'approbation du budget était une étape-clé pour l'Ukraine afin d'obtenir un nouveau programme de prêt du Fonds monétaire international (FMI).

Le gouvernement prévoit une augmentation des recettes et des dépenses budgétaires l'année prochaine.

Les recettes devraient s'élever à environ 2.920 milliards de hryvnias (59,45 milliards d'euros) en 2026, soit une augmentation de près de 415 milliards de hryvnias par rapport à cette année. Les dépenses sont attendues à environ 4.840 milliards de hryvnias, soit une augmentation de 134,5 milliards de hryvnias sur un an.

Près de 60% de l'ensemble des dépenses sont dévolus à la défense, y compris les soldes des soldats et les achats d'armes.

