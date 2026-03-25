Lockheed Martin signe un accord cadre avec le Pentagone
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 14:38
Lockheed Martin annonce la signature d'un accord-cadre avec le Department of War (DoW) visant à quadrupler la capacité de production du missile Precision Strike Missile (PrSM), en complément d'un contrat de 4,94 milliards de dollars attribué par l'armée américaine en 2025.
Ce missile de nouvelle génération, destiné à remplacer le système ATACMS (Army Tactical Missile System), offre une portée accrue, une létalité renforcée et une plus grande flexibilité d'intégration. Il a été utilisé pour la première fois en conditions de combat en mars 2026.
L'accord prévoit la possibilité de conclure un contrat pluriannuel pouvant aller jusqu'à 7 ans, sous réserve d'approbation du Congrès.
"En sécurisant ce composant clé, le Department of War garantit que la capacité nationale à produire et déployer ce système défensif critique surpassera toute menace potentielle contre les États-Unis et leurs alliés", a annoncé le Pentagone qui assure que cet "Arsenal of Freedom" vise à "assurer la paix par une supériorité incontestable".
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