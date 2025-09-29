 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lockheed Martin : sa filiale Sikorsky a remporté un contrat de près de 11 milliards de dollars
information fournie par AOF 29/09/2025 à 14:27

(AOF) - Sikorsky, une société du groupe Lockheed Martin a remporté un contrat de 10,855 milliards de dollars auprès de la marine américaine pour la construction d'un maximum de 99 hélicoptères CH-53K King Stallion destinés au Corps des Marines des États-Unis sur une période de cinq ans. Il s'agit de la plus importante commande jamais enregistrée pour cet appareil.

Ce contrat garantira la livraison régulière du plus puissant hélicoptère de transport lourd des États-Unis entre 2029 et 2034 et renforcera la base industrielle américaine en maintenant des milliers d'emplois dans la production chez Sikorsky et dans toute sa chaîne d'approvisionnement nationale.

Le contrat regroupe cinq commandes distinctes d'appareils, définies comme les lots 9 à 13, en un marché pluriannuel de cinq ans, garantissant la prévisibilité des prix et un approvisionnement régulier en matériaux auprès de 267 fournisseurs du CH-53K répartis dans 37 États et de 17 fournisseurs provenant de huit pays.

