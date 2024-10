AOF - EN SAVOIR PLUS

Elle anticipe aussi un bénéfice par action de près de 26,65 dollars en 2024, c'est au-dessus de ses prévisions antérieures : entre 26,10 et 26,60 dollars.

Pour l'année 2024, l'entreprise américaine de défense et de sécurité prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel de 71,25 milliards de dollars contre une estimation précédente de 70,50 à 71,50 milliards de dollars.

(AOF) - Lockheed Martin a dégagé un chiffre d'affaires net de 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 16,9 milliards de dollars au troisième trimestre 2023. Son bénéfice net sur ce trimestre s'est élevé à 1,6 milliard de dollars, soit 6,80 dollars par action contre 1,7 milliard de dollars, soit 6,73 dollars par action, il y a un an. Le flux de trésorerie disponible était de 2,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024, contre 2,5 milliards de dollars au troisième trimestre 2023.

Lockheed Martin révise à la hausse ses prévisions de ventes et de BPA pour 2024

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.