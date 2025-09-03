Lockheed Martin remporte un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles Patriot

L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin LMT.N un contrat de 9,8 milliards de dollars pour des missiles Patriot, a déclaré la société mercredi, alors que la demande pour l'intercepteur de défense antimissile de la part des armées américaine et étrangères se maintient.