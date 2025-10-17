 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin remporte un contrat auprès de l'armée américaine
information fournie par AOF 17/10/2025 à 14:18

(AOF) - L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat dans le cadre du projet IFPC (Integrated Fires Protection Capability) 2nd Interceptor Other Transaction Authority (OTA) visant à renforcer ses capacités de défense aérienne et antimissile. D'une durée de 15 ans, cet accord important résulte de l'investissement de la société dans les capacités de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD). L'entreprise américaine de défense et de sécurité se chargera du développement, de la production et la livraison de l'IFPC 2nd Interceptor. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

Le programme IFPC 2nd Interceptor fournira une solution robuste et intégrée pour combler le fossé entre les systèmes de défense aérienne à courte portée et le système de défense aérienne et antimissile Patriot.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Défense

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
495,150 USD NYSE +0,42%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank