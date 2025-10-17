Lockheed Martin remporte un contrat auprès de l'armée américaine

(AOF) - L'armée américaine a attribué à Lockheed Martin un contrat dans le cadre du projet IFPC (Integrated Fires Protection Capability) 2nd Interceptor Other Transaction Authority (OTA) visant à renforcer ses capacités de défense aérienne et antimissile. D'une durée de 15 ans, cet accord important résulte de l'investissement de la société dans les capacités de défense aérienne et antimissile intégrée (IAMD). L'entreprise américaine de défense et de sécurité se chargera du développement, de la production et la livraison de l'IFPC 2nd Interceptor. Aucun détail financier sur ce contrat n'a été divulgué.

Le programme IFPC 2nd Interceptor fournira une solution robuste et intégrée pour combler le fossé entre les systèmes de défense aérienne à courte portée et le système de défense aérienne et antimissile Patriot.

