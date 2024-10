Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: relèvement des objectifs pour 2024 information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - En marge de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique relever ses prévisions pour 2024, prévoyant désormais un BPA de l'ordre de 26,65 dollars, contre une fourchette-cible précédente qui allait de 26,10 à 26,60 dollars.



De même, le groupe d'aéronautique et de défense anticipe un profit opérationnel des secteurs d'environ 7,475 milliards de dollars, et non plus entre 7,35 et 7,5 milliards, ainsi que des revenus de l'ordre de 71,25 milliards, et non plus entre 70,5 et 71,5 milliards.



Pour son troisième trimestre, Lockheed Martin a engrangé un BPA de 6,80 dollars, à comparer à 6,73 dollars un an auparavant, pour un profit opérationnel des secteurs en hausse de 3,3% à 1,87 milliard et des revenus en croissance de 1% à 17,1 milliards.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 614,69 USD NYSE 0,00%