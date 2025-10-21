Lockheed Martin relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison d'une forte demande

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 octobre - ** Les actions de Lockheed Martin LMT.N bondissent de près de 4 % à 525,1 $ avant la mise sur le marché

** Le fournisseur américain de matériel de défense revoit à la hausse ses estimations de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2025, citant la forte demande pour ses avions de combat et ses armes

** LMT prévoit un bénéfice par action en 2025 entre 22,15 et 22,35 $ contre 21,70 à 22,00 $ précédemment; relève la limite inférieure de ses prévisions de chiffre d'affaires à 74,25 milliards de dollars contre 73,75 milliards de dollars précédemment

** Le fabricant d'avions de combat F35 affiche un bénéfice de 6,95 $/shr au troisième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 6,36 $

** Les analystes qui suivent l'action la recommandent à l'achat en moyenne; leur estimation médiane est de 522,5 dollars

** Jusqu'à la clôture de lundi, l'action avait progressé de 4 % depuis le début de l'année