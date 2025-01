Lockheed Martin: recul des bénéfices en 2024 information fournie par Cercle Finance • 28/01/2025 à 14:20









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin Corporation annonce que ses ventes nettes au quatrième trimestre 2024 s'élèvent à 18,6 milliards de dollars, contre 18,9 milliards au même trimestre de 2023.



Le bénéfice net du trimestre atteint 527 millions de dollars, soit 2,22 dollars par action, incluant des pertes de 1,3 milliard de dollars nettes d'impôt liées à des programmes classifiés.



En comparaison, le bénéfice net était ressorti à 1,9 milliard de dollars, soit 7,58 dollars par action, un an plus tôt.



Pour l'ensemble de l'année 2024, les ventes nettes atteignent 71 milliards de dollars, contre 67,6 milliards en 2023, soit une hausse de 5%.



Le bénéfice net annuel ressort de 5,3 milliards de dollars, soit 22,31 dollars par action, contre 6,9 milliards, soit 27,55 dollars par action, en 2023.



Selon Jim Taiclet, président-directeur général, la croissance de 5 % des ventes et le carnet de commandes record de 176 milliards de dollars témoignent de la demande continue pour les technologies de défense avancées.



L'entreprise a d'ailleurs investi plus de 3 milliards de dollars en R&D pour 'renforcer la sécurité nationale et moderniser ses opérations'.



'Notre performance solide et cohérente nous a également permis de redistribuer à nouveau plus de 100 % de notre flux de trésorerie disponible à nos actionnaires en 2024', ajoute Jim Taiclet qui estime la société 'en position favorable pour une forte performance en 2025'.





