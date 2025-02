Lockheed Martin: présente un système modulaire anti drones information fournie par Cercle Finance • 27/02/2025 à 16:39









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir fait la démonstration d'un nouveau système modulaire et évolutif visant à contrer les menaces des drones.



Ce dispositif associe un commandement et un contrôle éprouvés, une détection par IA ainsi que des capteurs à faibles coûts. Ce système doit permettre un déploiement rapide et une intégration fluide avec d'autres systèmes.



' Notre approche en architecture ouverte offre une défense agile et multicouche ', a déclaré Tyler Griffin, directeur C-UAS chez Lockheed Martin.



Selon Lockheed, cette première démonstration pose les bases des futures capacités développées par l'entreprise et ses partenaires.





Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 444,00 USD NYSE +0,60%