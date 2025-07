Lockheed Martin: objectifs de profits abaissés pour 2025 information fournie par Cercle Finance • 22/07/2025 à 14:18









(Zonebourse.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Lockheed Martin indique abaisser ses fourchettes-cibles de BPA à environ 21,70-22 dollars et de profit opérationnel à environ 6,6-6,7 milliards de dollars, pour des revenus toujours anticipés entre 73,75 et 74,75 milliards.



Le groupe de défense dévoile un BPA ajusté de 1,46 dollar au titre du deuxième trimestre 2025, à comparer à 6,85 dollars un an auparavant, une chute reflétant de lourdes pertes de programmes et autres charges exceptionnelles.



Il explique avoir pris d'importantes mesures pour relever les défis liés à un programme classifié dans son secteur d'activité aéronautique et à certains programmes internationaux d'hélicoptères au sein de son unité Sikorsky.



Toujours en comparaison annuelle, son profit opérationnel s'est contracté de plus de 65% à 748 millions de dollars, pour des revenus quasi-stables à plus de 18,1 milliards, dont une croissance de 2% dans sa principale division aéronautique.





