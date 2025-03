Lockheed Martin: nouvelle transmission pour le S-92 information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 12:51









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin rapporte que sa filiale Sikorsky a établi 'un nouveau standard en matière de fiabilité et de sécurité' pour les hélicoptères commerciaux avec la nouvelle boîte de transmission Phase IV du S-92.



Dotée d'un système de lubrification auxiliaire activé en cas de perte de pression d'huile, cette boîte permet aux opérateurs de poursuivre leur vol en toute sécurité.



Validée par plus de 800 heures d'essais, elle devrait être certifiée par la FAA en 2025.



Sikorsky précise avoir investi plus de 100 millions de dollars dans son développement afin de répondre aux besoins futurs des missions, notamment dans l'industrie offshore.







