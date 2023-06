Lockheed Martin: nouveau logiciel de simulation en juillet information fournie par Cercle Finance • 26/06/2023 à 16:15

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a annoncé ce week-end que la nouvelle version de Prepar3D®, son logiciel phare de simulation et de formation, sortira en juillet.



Ce logiciel est une plateforme de simulation visuelle qui permet aux utilisateurs de créer des scénarios de formation dans les domaines aéronautique, maritime et terrestre.



Il a été utilisé pour un large éventail de scénarios d'apprentissage, y compris la formation aux procédures du véhicule, la familiarisation avec le poste de pilotage, la planification de vol, la formation des contrôleurs de la circulation aérienne et la préparation aux interventions d'urgence dans les environnements d'instruction commerciaux, universitaires, professionnels et militaires.



'La transformation de notre logiciel Prepar3D met en évidence le développement et l'évolution continus', a déclaré Jonathon Wells, vice-président de Lockheed Martin Air and Commercial Solutions. 'Prepar3D renforce l'engagement de Lockheed Martin d'apporter des capacités et des fonctionnalités améliorées pour les solutions de formation de nouvelle génération.'