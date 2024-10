Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Lockheed Martin: nouveau directeur du programme F-35 information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 12:45









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que Chauncey McIntosh a été nommé vice-président et directeur général du programme F-35 Lightning II, à compter du 1er décembre.



Il succédera à Bridget Lauderdale, qui prendra sa retraite après 38 ans de carrière dans l'entreprise.



Jusqu'alors, Chauncey McIntosh était vice-président et adjoint du programme F-35, et il possède plus de 20 ans d'expérience en gestion de programmes, ingénierie et engagement client.



En tant que directeur général, il sera chargé d'améliorer l'expérience client en renforçant la capacité et la fiabilité du F-35, tout en répondant aux exigences de rapidité, d'agilité, de qualité et de coût des clients américains et internationaux.







Valeurs associées LOCKHEED MARTIN 598,10 USD NYSE -1,67%