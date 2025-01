Lockheed Martin: nominations chez Skunk Works et IFG information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 13:26









(CercleFinance.com) - Lockheed Martin a nommé OJ Sanchez vice-président et directeur général de Skunk Works et Mike Shoemaker vice-président et directeur général de l'Integrated Fighter Group (IFG).



Pour rappel, Skunk Works groupe de développement technologique avancé au sein de Lockheed Martin, spécialisé dans la conception de projets militaires secrets et innovants tandis que IFG est une division responsable du développement, de la fabrication et de la maintenance de plusieurs programmes de chasseurs militaires.



OJ Sanchez succède à John Clark, désormais vice-président senior pour la Technologie et l'Innovation stratégique, tandis que Mike Shoemaker succède à OJ Sanchez.



Ils collaboreront pour promouvoir l'innovation et la stratégie à travers les plateformes et l'Aéronautique, avec un focus sur la domination aérienne et le développement des capacités de puissance aérienne.



Sanchez, ancien pilote de F-22, dirigera le développement de technologies avancées dans des programmes militaires classifiés, tandis que Shoemaker supervisera la fabrication et la durabilité des programmes F-16, F-22 et autres.





