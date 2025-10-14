 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 067,12
-0,12%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Lockheed Martin livre un F-35A belge à la base de Florennes
information fournie par Zonebourse 14/10/2025 à 16:02






Lockheed Martin annonce l'arrivée à la base aérienne de Florennes du premier chasseur F-35A Lightning II destiné à la Belgique, marquant son intégration officielle dans les opérations de la Force aérienne belge.

Greg Ulmer, président de Lockheed Martin Aeronautics, souligne que cet appareil 'offre un avantage déterminant pour la dissuasion et la défense de l'OTAN' et représente une nouvelle étape dans la coopération de plus de 70 ans entre Lockheed Martin et la Belgique.

Le programme F-35, choisi par 20 nations alliées dont 13 en Europe, regroupe plus de 1900 fournisseurs mondiaux.

La Belgique a déjà réceptionné 11 de ses 34 appareils prévus, dont 8 basés aux États-Unis pour la formation. En juillet, Bruxelles a annoncé son intention d'en acquérir 11 supplémentaires, portant le total à 45 avions.











Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank