Lockheed Martin: livre un 900e intercepteur à la Défense US

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce avoir livré le 900e intercepteur Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) à la Missile Defense Agency (MDA), une agence du département de la Défense des États-Unis chargée du développement, des essais et du déploiement de systèmes de défense antimissile pour protéger les États-Unis et leurs alliés contre les menaces balistiques.



Ce système de défense, conçu pour intercepter des missiles balistiques à différentes altitudes, reste un élément stratégique face aux menaces évolutives.



' THAAD est crucial pour protéger notre nation et nos alliés ', a déclaré Dan Nimblett, vice-président de la défense antimissile chez Lockheed Martin.



Avec un taux de succès de 100 % en test, le système s'intègre notamment avec l'intercepteur PAC-3 MSE, renforçant ainsi une architecture de défense en réseau.





