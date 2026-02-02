Lockheed Martin livre le premier radar Sentinel A4 à l'armée américaine
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:38
Cette livraison marque une avancée importante dans le renforcement de la défense aérienne et antimissile du territoire national. Le radar va être intégré et testé avec les systèmes existants, en amont d'une décision de lancement de la production à plein régime attendue plus tard en 2026.
"Le déploiement de Sentinel A4 dans la National Capital Region renforce la défense aérienne et antimissile en couches du pays et la sécurité intérieure", déclare Rick Cordaro, vice-président des systèmes radar et capteurs de Lockheed Martin. Le radar fournira une surveillance à 360 degrés à haute résolution, capable de détecter et de suivre des menaces aériennes modernes, notamment des drones et des missiles de croisière à basse altitude.
Déjà déployé en Corée du Sud, le radar a démontré ses capacités opérationnelles et est également destiné à être intégré au Guam Defense System (GDS), renforçant la posture de défense américaine dans la région indo-pacifique.
Valeurs associées
|636,560 USD
|NYSE
|+0,33%
