Lockheed Martin: le Danemark teste l'interopérabilité du F35

(CercleFinance.com) - Lockheed Martin annonce que Skunk Works (son département de développement avancé) et le ministère danois de la Défense ont réalisé avec succès une démonstration d'interopérabilité en vol du F-35.



Ainsi, des F-35 danois ont transmis des données classifiées depuis le Texas vers le Danemark via DAGGR-2, une passerelle de systèmes ouverte développée avec la Missile Defense Agency.



' Cet essai a permis à notre personnel MDO de constater en temps réel le potentiel du F-35 ', a déclaré le général Jan Dam, chef de l'armée de l'air danoise.



Lockheed Martin souligne l'importance de cette collaboration pour accélérer l'intégration des capacités multi-domaines entre alliés.





